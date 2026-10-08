Neue Show in Stuttgart

Stuttgart feiert Popmusik - Premiere von Musical «& Julia»

Shakespeares Julia rebelliert gegen ihr tragisches Schicksal und tanzt zu Britney Spears: Wie das neue Musical in Stuttgart eine legendäre Liebesgeschichte neu erfindet.

Der Musiker, Entertainer und Fernsehmoderator Ross Antony, bei der Premiere des Pop-Musical «Romeo & Julia» im Palladium Theater. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Musiker, Entertainer und Fernsehmoderator Ross Antony, bei der Premiere des Pop-Musical «Romeo & Julia» im Palladium Theater.

Stuttgart (dpa/lsw) - Shakespeare liefert das Liebesdrama, Britney Spears den Auftakt: Vor Hunderten applaudierenden Gästen hat das neue Pop-Musical «& Julia» in Stuttgart Premiere gefeiert. Gleich zu Beginn tanzten die Darsteller zu Popmusik aus den 90ern und ließen sich mit rhythmischem Klatschen feiern. Die Show gibt Shakespeares berühmter Liebestragödie eine völlig andere Richtung - begleitet von Hits von den Backstreet Boys und Katy Perry.

Nach der Deutschlandpremiere in Hamburg im Herbst 2024 ist das Musical nun im Südwesten zu sehen. Unter den prominenten Premierengästen waren Reality-TV-Star Evelyn Burdecki, Tatort-Kommissar Richy Müller und Fernsehmoderator Ross Antony.

Die Geschichte des Musicals startet dort, wo Shakespeare seine Heldin sterben lässt: Statt Romeo in den Tod zu folgen, bricht Julia nach Paris auf. Sie lässt das Drama von Verona hinter sich, erlebt neue Abenteuer und lernt, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.

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Den Soundtrack liefern Pophymnen, zu denen wohl fast jeder schon einmal getanzt hat. Auf der Playlist stehen Welthits wie «...Baby One More Time», «I Want It That Way», «Since U Been Gone» und «Can't Stop the Feeling!». Sie alle tragen die Handschrift des schwedischen Musikproduzenten und Songwriters Max Martin. Laut Stage Entertainment ist er mit 27 Songs der Musikproduzent mit den zweitmeisten Nummer-1-Hits weltweit. Nur Paul McCartney liegt vor ihm.

Shakespeare meets 90's

29 berühmte Songs von Max Martin wurden für das Musical ausgewählt, neu arrangiert und den Figuren und ihren Geschichten auf den Leib geschneidert. Junge Liebe und Herzschmerz ziehen sich durch viele der Lieder - und passen damit zum Shakespeare-Klassiker. Gesprochen wird auf Deutsch, gesungen überwiegend im englischen Original.

Die Titelrolle übernimmt die in Los Angeles geborene Rita Sebeh, die Julia bereits in Hamburg gespielt hat. In Stuttgart war sie zuvor als Jasmin im Disney-Musical «Aladdin» zu sehen. Das Buch stammt von David West Read, der auch an der Comedyserie «Schitt's Creek» mitgearbeitet hat. Die Kostüme verbinden Elemente aus Shakespeares Epoche mit der Straßenmode der 1990er und 2000er Jahre.

Die erste Premiere feierte «& Julia» 2019 in Manchester. Anschließend zog das Musical ins Londoner West End, wo es drei Olivier Awards gewann. Seit 2022 ist die Produktion auch am New Yorker Broadway zu sehen.

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