Michael Jackson Musical feiert umjubelte Deutschlandpremiere

Hamburg (dpa) - Der «King of Pop» und seine größten Hits: «MJ - Das Michael Jackson Musical» hat am Abend seine umjubelte Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert. Ausgelassen feierte das Publikum zu berühmten Songs wie «Billy Jean», «Beat It», «Thriller» oder «Smooth Criminal» und applaudierte begeistert bei den legendären Moonwalk-Tanzschritten.