3. Fußball-Liga

Stuttgarter Meistertrainer übernimmt beim SSV Ulm

Der SSV Ulm stellt nach seinem erneuten Abstieg weitere Weichen. Nun ist bei den Schwaben auch die Nachfolge von Coach Pavel Dotchev geklärt.

Der SSV Ulm hat einen neuen Trainer. (Archivbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der SSV Ulm hat einen neuen Trainer. (Archivbild)

Ulm (dpa/lsw) - Daniel Jungwirth wird Trainer beim SSV Ulm und soll beim Neuanfang der Schwaben in der Fußball-Regionalliga mitwirken. Der 44-Jährige habe einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, teilten die Ulmer mit. Jungwirth betreute zuletzt die U17 des VfB Stuttgart und wurde mit dieser am vergangenen Wochenende deutscher Meister. In Ulm folgt er auf Pavel Dotchev, dessen Aus zum Saisonende bereits länger festgestanden hatte.

«Daniel hat in seiner Karriere sehr viel mit jungen Spielern gearbeitet und diese stets weiterentwickelt. Auch seine Art, eine Mannschaft und Menschen zu führen, sowie seine Vorstellungen von Fußball haben uns total überzeugt», sagte Ulms neuer Sportdirektor Murat Isik. Nur ein Jahr nach dem Abstieg aus der zweiten war der SSV diese Saison auch aus der dritten Liga abgestiegen.

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