Fußball-Bundesliga

Stuttgarter Nationalspieler Mittelstädt verkündet Baby-News

Große Freude bei Maximilian Mittelstädt und seiner Ehefrau Lea. Auch der gemeinsame Hund wird in die Botschaft des VfB-Profis einbezogen.

Maximilian Mittelstädt bestritt bislang 16 Länderspiele. Nun wird er Papa. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Maximilian Mittelstädt bestritt bislang 16 Länderspiele. Nun wird er Papa. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Fußball-Nationalspieler Maximilian Mittelstädt und seine Ehefrau Lea erwarten ein Baby. Auf Instagram veröffentlichte das Paar mehrere Fotos - darunter Ultraschallbilder und eines, auf dem der gemeinsame Hund ein Halstuch mit der Aufschrift «Big Brother» trägt. «Just us... plus one» ("Nur wir... plus eins") schrieb Mittelstädts Frau dazu. Das Paar ist seit dem 31. Dezember 2024 verheiratet. Das Geschlecht des erwarteten Babys teilte es nicht mit.

Der 29 Jahre alte Mittelstädt bestritt bislang 16 Länderspiele für Deutschland. Für die WM im vergangenen Sommer war er nicht nominiert worden. Unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp kam er zuletzt aber im Nations-League-Spiel gegen Serbien (2:0) zum Einsatz. Mit dem VfB Stuttgart tritt der Außenverteidiger in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SC Paderborn an.

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