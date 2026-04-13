Einzig Undavs Unglück trübt die große VfB-Freude

Stuttgart (dpa) - Maximilian Mittelstädt sendete ein deutliches Zeichen an den Bundestrainer, einzig Deniz Undav musste sich nach dem überzeugenden 4:0 (2:0) des VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV ärgern. Bundesliga-Spiele sind in dieser Phase der Saison auch immer WM-Castings.

Mittelstädt gab als Torschütze und Beinahe-Doppelpacker gegen den HSV am Sonntag ein neues Bewerbungsschreiben für die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer ab. Undav indes vergab gleich eine Reihe an guten Torchancen und verschoss sogar einen Elfmeter. Wieder mal neuer Gesprächsstoff vom 29-Jährigen, der ja ohnehin schon seit Wochen im öffentlichen Fokus steht.

Mittelstädt lässt Undav den Vortritt

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«Deniz hat viel gearbeitet für das Team. Ich hätte mich gefreut, wenn er ihn rein gemacht hätte», sagte Mittelstädt über den Strafstoß, den er eigentlich selbst schießen wollte, dann aber dem Kollegen überlassen hatte. Undav rutschte leicht weg - und jagte die Kugel beim Stand von 3:0 über den Kasten. Eine Szene, die zum Abschlusspech des VfB-Stars in dieser Partie passte.

Das könne schon mal passieren, meinte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Undav habe aber auch wieder mehrere «herausragende und besondere Pässe gespielt». Dass sich der Stürmer seine fünfte Gelbe Karte abholte und den Süd-Schlager beim FC Bayern München am kommenden Sonntag daher verpassen wird, ärgerte die Schwaben vielmehr.

Foto: Marijan Murat/dpa Maximilian Mittelstädt (2.v.r.) zeigte gegen den HSV eine starke Leistung.

VfB-Verteidiger hofft weiter auf die WM

Undav, der in dieser Saison schon 23 Pflichtspiel-Tore für den VfB erzielt hat, dürfte bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko ziemlich sicher dabei sein. Und Mittelstädt? Der Außenverteidiger war unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt nicht mehr gefragt, bleibt aber zuversichtlich.