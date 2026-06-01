Option auf weitere Saison

Bis 2029: Nationalspieler Undav verlängert in Stuttgart

Deniz Undav hat vor der WM Klarheit über seine Fußball-Zukunft. Der Nationalstürmer verlängert seinen Vertrag beim VfB Stuttgart. Der Sportvorstand spricht von einem «Volltreffer».

Torjäger Deniz Undav bleibt beim VfB Stuttgart. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Torjäger Deniz Undav bleibt beim VfB Stuttgart. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Kurz vor dem Aufbruch in die USA hat Fußball-Nationalspieler Deniz Undav seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig um weitere zwei Jahre verlängert und bleibt beim Fußball-Bundesligisten bis zum Sommer 2029. Wie der DFB-Pokal-Finalist mitteilte, enthält der ursprünglich bis Ende Juni 2027 gültige Vertrag dann noch eine Option für ein weiteres Vertragsjahr.

Damit hat Undav Klarheit über seine Zukunft noch vor der WM in den USA, Kanada und Mexiko. Der DFB-Tross reist am Dienstag von Frankfurt nach Chicago. Undavs Gehalt soll angeblich von 4,5 Millionen Euro auf bis zu 6 Millionen Euro steigen. Hinzu kommt Medien zufolge eine Einmalzahlung im niedrigen einstelligen Millionenbereich für die Vertragsunterschrift.

Undavs «zweite Heimat»

«Der Verein und die Stadt sind in den letzten drei Jahren so etwas wie eine zweite Heimat für mich geworden. Vom ersten Tag an haben alle Menschen mich und meine Familie hier mit offenen Armen empfangen und uns Liebe geschenkt. Deshalb bedeutet es mir so viel, ihnen durch meine Tore und Leistungen immer wieder auch etwas zurückzugeben», erklärte Undav.

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Der Angreifer war im Sommer 2023 von Brighton & Hove Albion aus England zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen Undav in 46 Pflichtspielen 25 Tore und 14 Vorlagen. Damit hatte der Führungsspieler und Vize-Kapitän entscheidenden Anteil an der zweiten Champions-League-Teilnahme des VfB seit 2024.

«Absoluter Volltreffer»

«Die Verpflichtung von Deniz Undav vor nunmehr drei Jahren hat sich sowohl für uns als VfB als auch für Deniz selbst schnell als absoluter Volltreffer im besten Wortsinne herausgestellt. Die Erwartungen, die wir damals mit dem Leih-Transfer verknüpft haben, wurden bei Weitem übertroffen», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

In den Zukunftsplanungen des Vereins sei «für Deniz eine wesentliche Rolle vorgesehen, deshalb haben wir uns intensiv darum bemüht, den gemeinsamen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Wir freuen uns sehr, dass dies in einer sehr harmonischen und vertrauensvollen Atmosphäre gelungen ist.»

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