Verhandlung mit VfB Stuttgart

Bis wann Undav Klarheit über seine Zukunft möchte

Der Vertrag von Deniz Undav beim VfB Stuttgart läuft im Sommer 2027 aus. Am Dienstag reist der Stürmer mit dem DFB-Team in die USA - kann es mit einer Einigung schnell gehen?

Wie sieht die Zukunft von Deniz Undav aus? (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Wie sieht die Zukunft von Deniz Undav aus? (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Nationalstürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart möchte einem Medienbericht zufolge möglichst in der kommenden Woche Klarheit über seine Zukunft. Wie die «Bild» berichtet, hat sich der 29-Jährige in den Vertragsverhandlungen eine Frist gesetzt.

Demnach will Undav bis zum Aufbruch mit der Nationalmannschaft zur Fußball-WM in die USA Gewissheit haben. Der DFB-Tross reist am Dienstag von Frankfurt nach Chicago. Sollte es bis dahin nicht zu einer Einigung kommen, würden die Gespräche erst einmal ausgesetzt, damit sich Undav auf die Nationalmannschaft konzentrieren könne.

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Sein Vertrag bei den Stuttgartern läuft im Sommer 2027 aus. Undav, torgefährlichster deutscher Angreifer der Saison, selbst hatte nach dem DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München (0:3) vor knapp einer Woche Andeutungen über eine mögliche schnelle Einigung gemacht.

Medienberichten zufolge wollen die Stuttgarter Undavs Gehalt von angeblich aktuell 4,5 Millionen Euro auf bis zu sechs Millionen Euro erhöhen. Hinzu käme eine Einmalzahlung im niedrigen einstelligen Millionenbereich bei Vertragsunterschrift. Aktuell bereitet sich Undav mit der Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die WM vor.

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