Was wird aus Undav? VfB will erst spielen, dann pokern

Stuttgart (dpa/lsw) - Bleibt er? Verlängert er? Oder geht er? Die Frage nach der Zukunft von Deniz Undav ist eine der spannendsten rund um den VfB Stuttgart. Eine klare Antwort wird es zumindest in den kommenden zwei Wochen wohl nicht geben. Die Clubbosse richten den Fokus auf das Sportliche. Erst spielen, dann um Verträge pokern - das ist die Devise beim Fußball-Bundesligisten.

«Spiele mit herausragender Bedeutung»

«In dieser Saisonphase geht es aktuell natürlich bei uns zuallererst um mannschaftliche Themen und Ziele», sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur. «Wir stehen vor zwei Spielen mit herausragender Bedeutung für den gesamten Club.» Bei Eintracht Frankfurt geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) um den Einzug in die Champions League, gegen den FC Bayern München eine Woche später um den Titel im DFB-Pokal.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir befinden uns mit Deniz und seiner Vertretung in einem guten Austausch», erklärte Wohlgemuth. «Ich gehe davon aus, dass wir bei diesem, wie auch in anderen Individualthemen, nach unserem finalen Spiel in Berlin konkret werden.»

Im Saisonfinale geht es um Millionen

Undav selbst hatte nach dem wichtigen 3:1 des VfB gegen Bayer Leverkusen vergangenen Samstag von «sehr guten Gesprächen» berichtet. «Ich weiß natürlich, was ich hier habe und was die an mir haben», erklärte der Nationalstürmer bei Sky. «Mal gucken, was passiert.»

Auch Vorstandschef Alexander Wehrle hatte zuvor schon angekündigt, dass man die Gespräche mit Undav erst nach der Saison intensivieren wolle. Die Millionen, die das Erreichen der Königsklasse einbringen würde und die sich auch auf den finanziellen Spielraum bei der Kaderplanung auswirken dürften, will der VfB wohl erst mal sichern. Alles andere kann warten.

Wie lange hält der Stürmer seine Topform?

Undavs aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2027. Dass sie an einer Verlängerung interessiert sind, haben beide Parteien längst signalisiert. Für den Spieler geht es womöglich um den letzten großen Kontrakt seiner Karriere. Entsprechend üppig sollen seine Gehaltsforderungen aussehen. Die Bosse dürfte indes die Frage umtreiben, ob der Angreifer seine derzeitige Topform wirklich auch noch über mehrere Jahre hinweg halten kann.

Foto: Tom Weller/dpa Im Sommer will Deniz Undav mit Deutschland bei der WM für Furore sorgen. (Archivbild)

25 Pflichtspiel-Tore hat Undav in dieser Saison schon erzielt. 19 davon in der Bundesliga, was für den 29-Jährigen einen persönlichen Rekord bedeutet. Nur Mario Gomez in der Saison 2008/2009 und Serhou Guirassy 2023/2024 haben seit der Jahrtausendwende in einer Spielzeit häufiger für Stuttgart getroffen.

Liebling der Massen - nicht nur beim VfB

Und Undav ist nicht nur durch seine Tore zu einem der prägenden Gesichter des VfB geworden. Die sportlichen Qualitäten gepaart mit seiner schelmischen Art und seinen mitunter flotten Sprüchen - all das hat den Offensivmann zu einem Liebling der Massen werden lassen. Auch im Trikot der Nationalelf, mit der er bei der WM im Sommer für Furore sorgen will. Vor allem aber in Stuttgart.