CEV-Pokal

Stuttgarter Volleyballerinnen scheitern an Galatasaray

Lange sah es für die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart nach einer großen Europapokal-Überraschung aus. Doch eine 2:0-Satzführung gegen Galatasaray Istanbul konnten sie nicht halten.

Aus im Europacup: Stuttgarts Volleyballerinnen und ihr Trainer Konstantin Bitter. Foto: Jens Büttner/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart sind im europäischen CEV Volleyball Cup ausgeschieden. Die Bundesliga-Tabellenführerinnen verloren am Mittwochabend das Playoff-Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul mit 2:3. Die Stuttgarterinnen hatten bereits im Hinspiel in der Türkei eine 1:3-Niederlage hinnehmen müssen.

Im Achtelfinale hatten die Stuttgarterinnen eine Hinspiel-Niederlage gegen THY Istanbul zu Hause noch wettmachen können. Und auch diesmal war ein solcher Erfolg greifbar nah. Das Team von Trainer Konstantin Bitter führte in der heimischen Scharrena bereits mit 2:0 Sätzen, ehe sich die Türkinnen steigerten. Nach dem 2:2-Satz-Ausgleich war das Stuttgarter Aus besiegelt. Der fünfte Satz endete mit 15:11 für Galatasaray, war aber sportlich bedeutungslos.

