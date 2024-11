Volleyball: VC Wiesbaden im Europapokal ausgeschieden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der VC Wiesbaden hat das Achtelfinale im CEV Challenge Cup verpasst. Der Volleyball-Bundesligist unterlag dem Spitzen-Team von Galatasaray Istanbul in der ausverkauften Halle am Platz der Deutschen Einheit mit 1:3 (15:25, 15:25, 25:17, 20:25). Bereits das Hinspiel in der Türkei war mit 0:3 verloren gegangen. In der vergangenen Saison hatte der VCW Istanbul in einem dramatischen und packenden Spiel überraschend schlagen können.