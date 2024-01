Wiesbaden überzeugt im Challenge Cup - 3:0 in Thessaloniki

Thessaloniki (dpa/lhe) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben die Tür ins Halbfinale des Challenge Cups weit aufgestoßen. Der Bundesligist gewann am Donnerstagabend das Viertelfinal-Hinspiel bei PAOK Thessaloniki überraschend deutlich mit 3:0 (25:18, 25:22, 25:14). Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) in der Wiesbadener Halle am Platz der Deutschen Einheit statt.