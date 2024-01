VC Wiesbaden erstmals in europäischem Halbfinale

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben erstmals in ihrer Vereinsgeschichte das Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Die Hessinnen gewannen am Mittwochabend im CEV Challenge Cup das Viertelfinal-Rückspiel gegen PAOK Thessaloniki mit 3:0 (25:23, 25:22, 25:22). Bereits das Hinspiel hatte der Bundesligist in Griechenland mit 3:0 gewonnen.

Gegner in der Vorschlussrunde ist Igor Gorgonzola Novara. Die Italienerinnen setzten sich in beiden Spielen gegen C.S.O. Voluntari aus Rumänien durch. Der VCW tritt zunächst am 31. Januar in Novara an und bestreitet das Rückspiel am 7. Februar in der heimischen Halle.