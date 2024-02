VC Wiesbaden scheitert im Halbfinale des Challenge Cups

Wiesbaden (dpa) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden haben den Einzug in das Finale des europäischen Challenge Cup verpasst. Der Bundesligasechste verlor sein Halbfinal-Rückspiel gegen Volley Novara aus Italien am Mittwochabend mit 1:3 (23:25, 25:22, 21:25, 21:25).

Schon beim ersten Duell im Piemont in der Woche zuvor waren die Hessinnen dem Champions-League-Sieger von 2019 mit 1:3 unterlegen gewesen, so dass diesem zwei gewonnene Sätze zum Weiterkommen reichten. Während Novara im Endspiel auf den französischen Vertreter Neptunes Nantes trifft, geht für den VCW eine besondere Reise zu Ende: Nie zuvor war der Verein in einem kontinentalen Wettbewerb in die Runde der besten Vier gekommen.