VC Wiesbaden erreicht Achtelfinale im Challenge Cup

Wiesbaden (dpa) - Die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden stehen im Achtelfinale des CEV Challenge Cups. Die Hessinnen setzten sich im Heimspiel gegen den belgischen Vertreter Bevo Rekkenshop Roeselare am Mittwochabend souverän mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:14) durch. Dabei mussten sie auf ihren Chefcoach Benedikt Frank verzichten, der krankheitsbedingt fehlte. Stattdessen stand Assistenztrainer Christian Sossenheimer an der Seitenlinie.

Nach dem 3:1-Auswärtstriumph im Hinspiel eine Woche zuvor hätten den Gastgeberinnen vor 850 Zuschauern in der heimischen Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit auch nur zwei gewonnene Sätze zum Weiterkommen gelangt, sodass sie bereits nach zwei Durchgängen jubeln konnten. In der Runde der besten 16 trifft der Bundesliga-Siebte jetzt auf den Sieger aus dem Duell Galatasaray Istanbul gegen HPK Hämeenlinna aus Finnland. Das erste Aufeinandertreffen hatte der türkische Club mit 3:0 dominiert. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.