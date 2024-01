VC Wiesbaden reist ohne Trainer Frank zum Halbfinale

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VC Wiesbaden müssen ohne Trainer Benedikt Frank beim Halbfinal-Hinspiel am Donnerstag (20.00 Uhr) im europäischen Challenge Cup in Italien antreten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 43-Jährige beim Training die Patellasehne verletzt. Während die Hessinnen am Mittwochmorgen den Bus in Richtung Halbfinale bestiegen, sei Frank am Knie operiert worden. Im italienischen Piemont sollen die Co-Trainer Christian Sossenheimer und Daniel Ramirez das Team die Betreuung übernehmen. Ob Chefcoach Frank für die Rückpartie vor heimischer Kulisse am 7. Februar wieder einsatzbereit sein wird, wurde nicht bekannt gegeben.