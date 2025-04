Südbadischer Pfarrer von Kirchengericht bestraft

Freiburg (dpa/lsw) - Weil er nach Auffassung eines katholischen Kirchengerichts Spenden und Kollekten nicht für die vorgesehenen Zwecke verwendete und andere Delikte beging, muss ein früherer Lörracher Pfarrer nun büßen. Der Geistliche dürfe in dem betreffenden südbadischen Dekanat in den nächsten zehn Jahren weder seelsorgerlich tätig sein noch an Gottesdiensten teilnehmen, teilte die Erzdiözese Freiburg mit.