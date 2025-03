Südwest-AfD klagt gegen Verfassungsschutz

Stuttgart (dpa/lsw) - Telefonüberwachung? Observation? Anwerben von Informanten? Der Landesverband der AfD will sich gegen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz juristisch wehren. Am Dienstag (9.00 Uhr) findet die mündliche Verhandlung vor dem Stuttgarter Verwaltungsgericht statt. Mit einer Entscheidung werde an dem Tag eher noch nicht gerechnet, sagte ein Sprecher des Gerichts.