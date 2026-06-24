DFB-Pokal

Südwest-Derby zum Auftakt - Auch VfB und KSC freitags

Wer setzt sich beim Pokal-Auftakt im August durch? Waldhof Mannheim trifft auf den 1. FC Kaiserslautern, der VfB Stuttgart spielt später in Rostock. Die Ansetzungen im Überblick.

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart wollen wieder ins Endspiel nach Berlin. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart wollen wieder ins Endspiel nach Berlin. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Das traditionsreiche Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern gehört am 21. August zu den Eröffnungspartien der ersten DFB-Pokalrunde. Der badische Pokalsieger empfängt den favorisierten Zweitligisten aus Rheinland-Pfalz am Freitag (18.00 Uhr), wie aus der Ansetzung des Deutschen Fußball-Bundes hervorgeht. 

Ebenfalls am Freitag gastiert zeitgleich der Karlsruher SC mit seinem neuen Trainer Maximilian Senft beim SC Preußen Münster. Der VfB Stuttgart tritt später am Abend beim FC Hansa Rostock an (20.45 Uhr). 

Am Samstag ist die TSG Hoffenheim beim FC Erzgebirge Aue gefordert (15.30 Uhr). Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach empfängt Arminia Bielefeld (18.00 Uhr).

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Sonntags spielt der 1. FC Heidenheim beim SSV Jeddeloh II (13.00 Uhr). Danach empfängt der Bahlinger SC den 1. FC Magdeburg (15.30 Uhr) und der SC Freiburg gastiert bei Fortuna Düsseldorf (18.00 Uhr).

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