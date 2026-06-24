Südwest-Derby zum Auftakt - Auch VfB und KSC freitags

Mannheim (dpa/lsw) - Das traditionsreiche Südwest-Derby zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern gehört am 21. August zu den Eröffnungspartien der ersten DFB-Pokalrunde. Der badische Pokalsieger empfängt den favorisierten Zweitligisten aus Rheinland-Pfalz am Freitag (18.00 Uhr), wie aus der Ansetzung des Deutschen Fußball-Bundes hervorgeht.

Ebenfalls am Freitag gastiert zeitgleich der Karlsruher SC mit seinem neuen Trainer Maximilian Senft beim SC Preußen Münster. Der VfB Stuttgart tritt später am Abend beim FC Hansa Rostock an (20.45 Uhr).

Am Samstag ist die TSG Hoffenheim beim FC Erzgebirge Aue gefordert (15.30 Uhr). Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach empfängt Arminia Bielefeld (18.00 Uhr).

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