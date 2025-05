Rathaus-Besuch und Party: Stuttgart feiert die Pokalsieger

Stuttgart (dpa) - Die DFB-Pokalsieger des VfB Stuttgart sind nach ihrer Rückkehr in die Heimat ausgiebig gefeiert worden. Die Party, die nach dem 4:2 im Finale gegen Arminia Bielefeld am Samstagabend im Berliner Olympiastadion begonnen hatte, wurde über den Nachmittag hinweg in Stuttgart fortgesetzt.