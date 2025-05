VfB im Rausch: Pokal-Party und neues Briefpapier

Berlin (dpa) - Stolz trug Deniz Undav die glänzende Trophäe zum VfB-Partymarathon. Trainer Sebastian Hoeneß genoss derweil beseelt lächelnd den DFB-Pokal-Triumph bis tief in der Nacht mit seinem Vater Dieter an der Spree. Es sei ein «fetter Eintrag in die VfB-Geschichte», dankte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der Mannschaft, als sie sich nach dem 4:2 gegen Arminia Bielefeld bei den Feierlichkeiten des Clubs mit geladenen Gästen präsentierte.