Südwest-Industrie will stärker in den USA investieren

Stuttgart (dpa/lsw) - Die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union treiben die baden-württembergische Industrie um. Jedes zweite Industrieunternehmen im Land, das bereits in den USA vor Ort aktiv ist, will seine Investitionsausgaben 2025 erhöhen, wie aus der aktuellen Konjunkturumfrage des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) hervorgeht. Das seien fünf Prozentpunkte mehr als im vergangenen Jahr.