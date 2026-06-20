Südwest-SPD hat neuen Generalsekretär

Ulm (dpa/lsw) - Die SPD Baden-Württemberg hat einen neuen Generalsekretär. Die Delegierten des Landesparteitags in Ulm wählten Jan-Peter Röderer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in das Amt, wie eine Sprecherin der Partei mitteilte. Der 40-Jährige war der einzige Kandidat und erhielt 85,9 Prozent der Stimmen. 261 Delegierte stimmten mit Ja, 25 mit Nein, 18 enthielten sich.

Der promovierte Molekularbiologe aus Eberbach ist unter anderem energie-, verkehrs- und agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion gewesen. Im aktuellen Landtag ist er nicht mehr vertreten. Als Generalsekretär folgt Röderer auf Sascha Binder, der das Amt seit 2018 innehatte und nun SPD-Fraktionschef im Landtag fungiert.

Bei der Landtagswahl kam die SPD auf nur 5,5 Prozent - ihr schlechtestes Ergebnis jemals im Südwesten. Spitzenkandidat Andreas Stoch hatte noch am Wahlabend seinen Rückzug als Partei- und Fraktionschef angekündigt.