Gesetzesänderung

Südwesten erleichtert Videoüberwachung im öffentlichen Raum

Baden-Württemberg lockert die Regeln für Videoüberwachung im Land. Kommunen dürfen künftig viel leichter Kameras einsetzen – sogar mit KI.

Grünes Licht für mehr Kameras: Der Südwesten setzt auf Videoüberwachung. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Grünes Licht für mehr Kameras: Der Südwesten setzt auf Videoüberwachung. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg erleichtert den Einsatz von Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Der Landtag will heute eine entsprechende Änderung des Landesdatenschutzgesetzes beschließen und damit den Städten und Gemeinden deutlich mehr Spielraum bei der Überwachung geben. Denn: Bislang dürfen im Land nur bestimmte Personen und Objekte gefilmt werden, etwa Kulturgüter, öffentliche Verkehrsmittel oder Amtsgebäude. Die bisherige Beschränkung soll nun aufgehoben werden. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet es erhöhte Sicherheit und Transparenz», sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Die Videoüberwachung darf künftig nicht mehr nur für bestimmte Objekte, sondern generell zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben oder in Ausübung des Hausrechts zugelassen werden. Zudem wird die maximale Speicherfrist für Aufnahmen auf zwei Monate verlängert. 

Auch KI darf genutzt werden

Mit den neuen Regeln könnten Kommunen «an schutzbedürftigen Orten die Sicherheit verbessern», so Strobl. Man traue den Kommunen zu, dass sie Datennutzung und Datenschutz vor Ort so in Ausgleich zueinander bringen, dass es dem Allgemeinwohl zugutekomme.

Das Gesetz erlaubt zudem den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei der Videoüberwachung zum Schutz von Leib und Leben oder zum Schutz kritischer öffentlicher Infrastruktur. Dazu gehören etwa technische Systeme in Schwimmbädern, die gewisse Muster automatisch erkennen können, die darauf hindeuten, dass jemand ertrinkt. 

Kampf gegen wilden Müll und Kupferdiebe

Künftig können etwa Orte in Kommunen überwacht werden, wo wilder Müll abgelagert wird. Auch Wertstoffhöfe könnten künftig gefilmt werden, um den Diebstahl von Kupfer zu bekämpfen. Die Überwachung von Kriminalitätsschwerpunkten sei von der Gesetzesänderung nicht betroffen, die werde im Polizeigesetz geregelt, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bericht: Özdemir offen für mehr KI-gestützte Überwachung
Sicherheit

Bericht: Özdemir offen für mehr KI-gestützte Überwachung

Cem Özdemir, Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, will das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum stärken – auch mit mehr KI-Überwachung. Er fordert ein Gesamtkonzept.

21.12.2025

Südwesten öffnet Tür für mehr Videoüberwachung
Gesetzesänderung

Südwesten öffnet Tür für mehr Videoüberwachung

Vom Schwimmbad bis zum Wertstoffhof: Baden-Württemberg setzt auf mehr Videoüberwachung. Künftig könnten deutlich mehr Kameras die Menschen im Land filmen - auch mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.

02.12.2025

Videoüberwachung im Südwesten wird erleichtert
Kriminalitätsbekämpfung

Videoüberwachung im Südwesten wird erleichtert

Mehr Sicherheit durch Kameras? Baden-Württemberg will die Videoüberwachung im Land erleichtern und die Speicherfrist für Aufnahmen verdoppeln.

23.09.2025

Landtag

Kommunen hoffen auf Änderung des Ladenöffnungsgesetzes

Das Urteil gegen die Sonntagsöffnung der «Teo»-Läden benachteiligt nach Ansicht einer osthessischen Gemeinde den ländlichen Raum. Ihre Resolution zur Gesetzesänderung findet breite Unterstützung.

06.02.2024

Verfassung

Landtag verabschiedet Gesetz zu Überwachung von Extremisten

Vermutlich zum letzten Mal kommt der hessische Landtag in seiner 20. Wahlperiode zusammen. Es geht um Feinde der Verfassung und den Schutz der Demokratie. Eine Gesetzesnovelle soll hier helfen. Demnach können auch pöbelnde Abgeordnete bald vierstellig zur Kasse gebeten werden.

12.12.2023