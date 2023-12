Mannheimer Innenstadt: Intelligente Videoüberwachung wird verlängert

Mehr Einarbeitungszeit, nämlich weitere drei Jahre – das gibt es nun für die Algorithmen der intelligenten Videoüberwachung in Mannheim. Seit fünf Jahren läuft das deutschlandweit einzigartige Projekt am Polizeipräsidium (PP) Mannheim bereits, bei dem eine Software per Videoüberwachung die Bewegungen der Menschen auf der Straße analysiert – und bei Schlägen, Tritten oder Rennen frühzeitig auf mögliche Straftaten aufmerksam macht.

Die Verlängerung des Projekts bis Dezember 2026 hat das Präsidium mit Innenminister Thomas Strobel (CDU) auf einer Pressekonferenz verkündet. Wie oft die intelligente Videoüberwachung mittlerweile geholfen hat, Straftaten aufzudecken und warum die Algorithmen noch mehr Training beziehungsweise Einarbeitungszeit brauchen – ein Überblick: