Wetter

Südwesten kühlt wieder ab - so wechselhaft wird der Tag

Nach einem warmen Dienstag kühlt das Wetter im Südwesten wieder etwas ab. Dennoch könnte sich wieder etwas Sonne zeigen.

Der Tag wird wechselhaft im Südwesten. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Der Tag wird wechselhaft im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einem regnerischen Start könnte sich im Laufe des Tages in Baden-Württemberg noch die Sonne durchsetzen. Südlich der Alb soll es am anfangs aus dichter Bewölkung noch regnen, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hieß. Im weiteren Tagesverlauf dürfte es von Nordwesten her zunehmend heiter bis wolkig werden. 

Die Höchstwerte reichen laut DWD von 9 Grad im Bergland bis zu 16 Grad im Oberrheingraben. Der Wind komme schwach bis mäßig aus West bis Nord und könne vor allem im Bergland anfangs noch auffrischen.

In der Nacht zum Donnerstag werde es meist gering bewölkt oder klar. Örtlich könnten sich jedoch Nebel und Hochnebel bilden. Die Temperaturen sollen auf plus 5 bis minus 1 Grad sinken. Vielerorts sei leichter Frost in Bodennähe möglich.

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Donnerstag viel Sonne, regional Nebel

Am Donnerstag dürfte sich abseits anfänglicher Nebel- und Hochnebelfelder verbreitet die Sonne zeigen. Am Bodensee und in Teilen Oberschwabens könnte es allerdings länger trüb bleiben. Je nach Sonnenschein werden Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad erwartet, am mildesten soll es am Oberrhein werden.

Der Wind komme schwach bis mäßig aus Nordost bis Ost und könne im Süden zeitweise auffrischen. Auf den Gipfeln des Schwarzwalds seien starke bis stürmische Böen möglich.

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