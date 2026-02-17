Lebensmittelkonzern

Südzucker streicht Dividende

Der Vorstand von Südzucker sieht wegen des schwierigen Zuckermarktes keine Basis für eine Dividendenzahlung. Was das für die Hauptversammlung bedeutet.

Zuckermarkt schwächelt – Südzucker-Aktionäre gehen leer aus Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Zuckermarkt schwächelt – Südzucker-Aktionäre gehen leer aus

Mannheim (dpa/lsw) - Der schwache Zuckermarkt macht Südzucker zu schaffen. Die Aktionäre des Mannheimer Konzerns sollen deshalb für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 keine Dividende erhalten. Der Vorstand habe beschlossen, der Hauptversammlung im Juli eine Aussetzung dieser Gewinnbeteiligung vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Neben dem anhaltend schwierigen Marktumfeld im Segment Zucker erwartet der Konzern außerordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen zwischen 450 und 550 Millionen Euro. Diese betreffen den Angaben zufolge aber nicht das prognostizierte operative Ergebnis. Vor dem Hintergrund dieser Belastung sieht der Südzucker-Vorstand die Voraussetzungen zur Zahlung einer Dividende als nicht gegeben an. Der Kurs der Aktie sackte um mehr als sechs Prozent ab.

Das Geschäftsjahr läuft noch bis Ende Februar. Die Hauptversammlung ist am 16. Juli geplant. Im vergangenen Jahr hatte Südzucker 20 Cent je Aktie ausgeschüttet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Südzucker rechnet mit anhaltend schwierigem Zuckermarkt
Agrar

Südzucker rechnet mit anhaltend schwierigem Zuckermarkt

Südzucker verzeichnet zuletzt starke Gewinneinbußen - unter anderem, weil der Zuckerpreis deutlich gesunken ist. Eine schnelle Erholung erwartet der Mannheimer Konzern nicht.

16.12.2025

Niedrige Zucker- und Ethanolpreise: Südzucker senkt Ausblick
Umsatz und Gewinn

Niedrige Zucker- und Ethanolpreise: Südzucker senkt Ausblick

Das Unternehmen produziert nicht nur Zucker, sondern zum Beispiel auch Ethanol. Für beides sind die Preise derzeit gering. Auch andere Probleme dämpfen Südzuckers Erwartungen.

21.08.2025

Gesundheitskonzern

Fresenius streicht Dividende nach Staatshilfen für Kliniken

Deutschlands größter Klinikbetreiber hat Energiehilfen der Bundesregierung für seine Krankenhäuser in Anspruch genommen - doch die waren an Auflagen geknüpft. Das bekommen die Aktionäre zu spüren.

06.12.2023

Klinikbetreiber

Fresenius streicht Dividende nach Staatshilfen für Kliniken

Deutschlands größter Klinikbetreiber hat Energiehilfen der Bundesregierung für seine Krankenhäuser in Anspruch genommen - doch die waren an Auflagen geknüpft. Das bekommen die Aktionäre zu spüren.

06.12.2023

Gute Zeiten für Zucker
Regionale Wirtschaft

Gute Zeiten für Zucker

Südzucker steigert Umsatz und Gewinn kräftig, auch das Kerngeschäft ist stark. Die Börse aber zeigt sich wenig begeistert.

26.05.2023