Obstanbau

Süße Ockstädter Kirschen starten in die Saison

Bald gibt es wieder saftige Kirschen an Verkaufsständen und auf dem Markt zu kaufen. Was die Bauern aus dem Anbaugebiet in der Wetterau zu Saison und Verkaufspreisen sagen.

Die Kirschenbauern in Friedberg-Ockstadt hoffen auf eine gute Saison. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Kirschenbauern in Friedberg-Ockstadt hoffen auf eine gute Saison. (Symbolbild)

Friedberg (dpa/lhe) - Erst Regen und dann viel Sonne und Wärme - nach günstigen Witterungsbedingungen während der Reifezeit hoffen die Kirschenbauern in Friedberg-Ockstadt in der Wetterau auf eine gute Saison. Um Fronleichnam am 4. Juni dürfte es mit der Ernte früher Sorten wie «Bellise» losgehen, sagte der 1. Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins 1889 Ockstadt, Florian Hess, der Deutschen Presse-Agentur.

Bis etwa Ende Juli oder spätestens Mitte August bieten die Kirschenbauern die süßen und saftigen Früchte dann wieder an Verkaufsständen, auf Märkten oder in Hofläden an. Theoretisch wäre auch eine längere Erntezeit bis in den September hinein dank später Sorten wie der Knorpelkirsche «Regina» möglich, doch lasse die Nachfrage im Laufe des Sommers erfahrungsgemäß allmählich nach, sagte Hess. Hinzu komme in diesem Jahr der frühe Sommerferienbeginn bereits am 29. Juni - ein Teil der potenziellen Kunden dürfte also während der Saison verreist sein.

Verkaufspreis mindestens stabil

Die Verkaufspreise der Kirschen lassen sich laut Hess noch nicht exakt abschätzen, doch erwartet er angesichts von Kostensteigerungen für die Erzeuger - von Diesel über Dünger bis hin zum höheren Mindestlohn - Preise mindestens auf dem Niveau des Vorjahres. Rund zehn Euro habe im vergangenen Jahr ein Kilogramm Ockstädter Kirschen gekostet, zum Saisonende seien es etwa acht Euro gewesen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ein wichtiger Einflussfaktor für die Ernte ist die Witterung - neben potenziellen Hagelereignissen zu Beginn könne die Trockenheit in der späteren Phase zum Problem werden. Aber auch Schädlinge bereiten den Kirschenbauern immer wieder Kopfzerbrechen. In diesem Jahr habe man bereits mit Blattläusen zu tun, aber auch Kirschfrucht- und Kirschessigfliege machen immer wieder Ärger - hier beklagte Hess eine aus seiner Sicht zu restriktive Zulassungspraxis für Mittel zur Schädlingsbekämpfung. 

Früher waren in dem Friedberger Ortsteil einmal rund 40 Betriebe im Kirschenanbau aktiv, heute seien es weniger, sagt Hess. Sie alle betreiben den Anbau der Früchte nur als einen von mehreren Erwerbszweigen. Bei der Ernte werden die Betriebe nach Hess' Schätzung von mehr als 100 Erntehelfern unterstützt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kirschbauern in Hessen kämpfen mit Kosten und Klimarisiken
Obstanbau unter Druck

Kirschbauern in Hessen kämpfen mit Kosten und Klimarisiken

Steigende Kosten, Extremwetter und Schädlinge: Hessens Kirschbauern stehen vor großen Herausforderungen.

07.04.2026

Kürbisse auf Vertrauensbasis
Landwirtschaft

Kürbisse auf Vertrauensbasis

Stände zur Selbstbedienung gibt es mit vielen Produkten. Aktuell fallen Angebote mit bunten Herbstfrüchten wie Kürbissen ins Auge.

12.10.2025

Spargelbauern bilanzieren gute Saison
Gemüseernte

Spargelbauern bilanzieren gute Saison

Stabile Preise, das richtige Wetter und nicht zu viel auf einmal: Die Spargelbauern sehen eine gute Saison. Auch bei den Erdbeeren und Kirschen sieht es gut aus.

21.06.2025

Landwirtschaft

Kälte und regionale Schneefälle machen Bauern zu schaffen

Der April hat teils frostige Temperaturen und regional auch Schnee nach Hessen gebracht. Manchen Feldfrüchten tut das nicht gut. Wie groß die Auswirkungen sind, muss sich aber erst noch zeigen.

23.04.2024

Agrar

Obst und Gemüse sind begehrtes Diebesgut

Der Diebstahl von Obst und Gemüse von Bäumen und Feldern macht auch in Hessen weiter Probleme. Mit dem Einsatz von Detektiven und Kontrollgängen wehren sich die Produzenten. Manchmal kann das auch gefährlich werden.

25.08.2023