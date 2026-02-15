Süßigkeiten und Museumstrip - Geschenke für Wahlhelfer
Nicht nur Erfrischungsgeld: Wie manche Städte auch mit kleinen Aufmerksamkeiten die Helfer bei den Kommunalwahlen in Hessen bei Laune halten wollen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Teil von Hessens Gemeinden will ehrenamtliche Helfer bei den Kommunalwahlen am 15. März nicht nur mit einem eher niedrigen Erfrischungsgeld bedenken, sondern bietet zusätzliche kleine Geschenke. Wie weit geht hier die Fantasie der Kommunen?
In Frankfurt etwa gewähren die Kommune und teils auch andere Arbeitgeber eigenen Mitarbeitern einen freien Tag für ihren besonderen Dienst an der Gemeinschaft am Wahlsonntag, wie die Stadtverwaltung mitteilt.
Freier Eintritt ins Museum und freie Fahrt mit dem Bus in Kassel
Einen Museumsgutschein sowie die kostenlose Nutzung des ÖPNV am Wahlsonntag gibt es in Kassel, wie eine Sprecherin erklärt.
Und in Darmstadt sagt ein Stadtsprecher: «Wir statten die Wahlvorstände am Wahltag mit Süßigkeiten aus und lassen ihnen nach jeder Wahl ein kleines Geschenk als Dankeschön zukommen - und man lernt nette neue Leute aus seiner Umgebung kennen.»
Fünfmalige Wahlhelfer bekommen in Maintal einen Wertgutschein
In Maintal im Main-Kinzig-Kreis gibt es laut einer Sprecherin neben dem Erfrischungsgeld nach mindestens fünfmaligem Wahldienst außerdem eine Ehrung und einen Wertgutschein.
Getränke und ein kleines Verpflegungspaket bietet Fulda seinen freiwilligen Wahlhelfern, wie ein Stadtsprecher erklärt. Viele Engagierte schätzten zudem die Möglichkeit, aktiv die Organisation der Wahl zu unterstützen und einen Blick hinter die Kulissen des Wahlgeschehens zu erhalten.