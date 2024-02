Für die Europawahl 2024 werden im Odenwald Wahlhelfer gesucht

Am Sonntag, 9. Juni, steht die Wahl des Europäischen Parlaments an und die drei Überwaldgemeinden Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach suchen dafür noch engagierte Wahlhelfer. Alles Wichtige im Überblick. Zu den Aufgaben gehört es, die einzelnen Wahlhandlungen zu begleiten und zu beaufsichtigen, die Berechtigung zu überprüfen, die Stimmzettel auszugeben und schließlich die Stimmen auszuzählen und eine „Wahlniederschrift“ zu erstellen. Helfer müssen lediglich wahlberechtigt sein (Genaueres dazu in Paragraf 6 Abs. 1, 2 oder 3 des Europawahlgesetzes).

Wald-Michelbach

Insgesamt gibt es in Wald-Michelbach und den Ortsteilen zwölf Wahlvorstände mit jeweils sieben bis neun Personen, schreibt die Gemeindeverwaltung Wald-Michelbach in ihrem Aufruf. Hinzu kommen zwei Briefwahlvorstände. Kein Wahlhelfer müsse den gesamten Tag im Wahllokal verbringen, ein Schichtbetrieb ist möglich. Lediglich bei der Auszählung ab 18 Uhr müssen alle Mitglieder anwesend sein. Die Wahlhelfer aus den Briefwahlbezirken kommen ab etwa 16 Uhr zusammen, um die Stimmen auszuzählen.

Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, wie die Gemeinde Wald-Michelbach schreibt, alles wird vor Ort erklärt. Die Tätigkeit ist grundlegend ehrenamtlich, wer am Wahlsonntag mithilft, erhält aber ein „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 40 Euro.

Kontakt: Direkt bei der Gemeindeverwaltung Wald-Michelbach im Rathaus oder per E-Mail an personalabteilung@wald-michelbach.de .

Grasellenbach

Die Gemeinde hat fünf allgemeine und einen Briefwahlbezirk. Für die Wahllokale werden 42 Personen benötigt, teilt die Grasellenbacher Gemeindeverwaltung mit. Der Wahldienst wird in der Regel in zwei Schichten aufgeteilt, teilt die Gemeinde mit: eine Morgen- und eine Mittagsschicht. Zur Auszählung der Stimmen ab 18 Uhr sollen wieder alle Wahlhelfer anwesend sein. Die Gemeinde Grasellenbach bietet eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Euro an.