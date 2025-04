Wald-Michelbach, Grasellenbach und Abtsteinach kämpfen gegen Motorradlärm

Überwald. Mit einer sichtbaren Aktion machen Abtsteinach, Grasellenbach und Wald-Michelbach auf ein Problem aufmerksam, das vor allem an Wochenenden für Unmut sorgt: Motorradlärm. Unter dem Motto „Leise fahren – Lärm ersparen“ haben die drei Überwald-Gemeinden eine gemeinsame Plakatkampagne gestartet, die an zahlreichen Ortsausgängen und -eingängen ins Auge fällt, wie die Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ) in einer Pressemitteilung schreibt. Die auffälligen gelben Schilder im Stil des ADAC tragen klare Botschaften und wurden gezielt entlang stark frequentierter Strecken platziert. Ziel ist es, Motorradfahrerfahrer für das Thema Lärmbelastung zu sensibilisieren und zu mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr zu motivieren.