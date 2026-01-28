Polizei

Suspendierter Polizeiinspekteur muss erneut vor Gericht

2023 war er vom Vorwurf, eine Kommissarin sexuell bedrängt zu haben, freigesprochen worden. Nun muss der ehemals ranghöchste Polizeibeamte des Landes erneut vor Gericht - wegen eines anderen Vorwurfs.

Der vom Dienst suspendierte Inspekteur der Polizei war in einem früheren Verfahren freigesprochen worden. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa
Stuttgart (dpa/lsw) - Der vom Dienst suspendierte Inspekteur der Polizei muss erneut vor Gericht. Eine Kammer des Landgerichts Stuttgart habe die Anklage gegen den Mann zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet, bestätigte ein Gerichtssprecher. Zuvor hatte der «Südkurier» darüber berichtet. Die Anklage hatte die Staatsanwaltschaft im Mai 2025 erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wirft dem zum Zeitpunkt der Anklageerhebung 52-Jährigen Bestechlichkeit vor. Er soll einer Kollegin in einem Telefonat angeboten haben, sie beim Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst zu fördern, wenn sie sich im Gegenzug auf eine sexuelle Beziehung mit ihm einlasse, wie die Staatsanwaltschaft im Mai 2025 mitteilte. Die Beamtin habe sich darauf nicht eingelassen und den Vorfall stattdessen der Landespolizeipräsidentin gemeldet, hieß es.

Freispruch im ersten Verfahren

Das Telefonat war bereits in einem früheren Verfahren thematisiert worden. Damals war dem Polizeibeamten zur Last gelegt worden, die Kommissarin im Rahmen eines Kneipenbesuchs sexuell bedrängt zu haben. Er war aber im Juli 2023 vom Landgericht Stuttgart freigesprochen worden. Der Freispruch ist rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hatte die Revision von Staatsanwaltschaft und Nebenklage verworfen und entschieden, dass das Verfahren in Stuttgart nicht zu beanstanden sei.

Formaljuristisch ist der Mann laut Innenministerium immer noch Inspekteur, obwohl Innenminister Thomas Strobl (CDU) das Amt zwischenzeitlich abgeschafft hat. Er sei weiterhin Beamter und beziehe auch noch einen Teil seines Gehalts, aber er sei vom Dienst suspendiert, sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Die Affäre rund um den Mann beschäftigte auch einen Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag. Er befasste sich mit sexueller Belästigung und der Beförderungspraxis bei der Polizei und der Weitergabe eines Anwaltsschreibens durch Innenminister Strobl. Es ging auch darum, wie der Inspekteur auf seinen Posten kam und wie Spitzenstellen bei der Polizei grundsätzlich besetzt werden.

