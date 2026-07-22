3. Liga

SV Waldhof holt Flügelspieler Mickels

Von Aserbaidschan nach Mannheim: Drittligist SV Waldhof verpflichtet einen Offensivspieler. Er stammt aus Siegburg, spielt auch für Ruanda - und hat Erfahrungen in der 3. Liga.

Lang ist's her: 2019 spielte Waldhof-Neuzugang Mickels (M) noch für den MSV Duisburg. (Archivbild) Foto: Peter Steffen/dpa
Lang ist's her: 2019 spielte Waldhof-Neuzugang Mickels (M) noch für den MSV Duisburg. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat den Flügelspieler Leroy-Jacques Mickels verpflichtet. Der 31-Jährige sei bereits im Trainingslager der Mannheimer in Bad Kleinkirchheim in Österreich eingetroffen, teilte der SV Waldhof mit. Zur Laufzeit des Vertrags mit dem Offensivspieler, der zweimal für die Nationalmannschaft Ruandas spielte, machte der Verein keine Angaben. 

Der in Siegburg geborene Mickels spielte zuletzt für Zira FK in Aserbaidschan. Für den MSV Duisburg und Türkgücü München bestritt Mickels insgesamt 64 Spiele in der 3. Liga, bevor er 2023 ins Ausland wechselte.

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