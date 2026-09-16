3. Fußball-Liga

SV Waldhof verliert nach Führung gegen Rot-Weiss Essen

Waldhof Mannheim vergibt erneut eine Führung vor mehr als 11.000 Fans: Warum die Mannschaft in der Schlussphase nicht mehr zurückkam. Und der Trainer sich nicht im Griff hatte nach Abpfiff.

Sein Treffer reichte nicht zum Sieg gegen Essen: Darnell Keumo. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Sein Treffer reichte nicht zum Sieg gegen Essen: Darnell Keumo. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seine dritte Saisonniederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse verlor Mannheim gegen Rot-Weiss Essen 1:2 (0:0). Die Führung vor 11.066 Zuschauern durch Darnell Keumo (63.) drehten die Gäste innerhalb von zwei Minuten durch Janne Sietan (70.) und Semir Talalovic (72.). Damit konnte der Waldhof zum dritten Mal in der noch jungen Spielzeit eine Führung nicht über die Zeit bringen.

Nach Spielschluss sorgte Waldhofs Trainer Rui Mota für eine unschöne Szene, als er auf seinen Essener Kollegen Uwe Koschinat losging und von Mannheim-Geschäftsführer Gerhard Zuber zurückgehalten werden musste.

Waldhofs K.o. in kurzer Zeit

 Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften lange Zeit weitgehend. Nach 30 Minuten zogen die Gäste das Tempo deutlich an. Nach einem Fehlpass von Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis kam Semir Telalovic frei zum Abschluss, drosch den Ball aber über das Tor. Wenig später setzten er und auch Dickson Abiama den Ball nur knapp links neben das Gehäuse. Mannheim wirkte verunsichert und konnte froh sein, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die zweite Hälfte begann zerfahren. Dann ging es Schlag auf Schlag: Lovis Bierschenk passte in die Mitte, Gonçalo Gregorio legte für Keumo ab und der 18-Jährige traf aus acht Metern für den Waldhof. Die Führung währte aber nicht lange: Nach einer Ecke traf der Ex-Mannheimer Sietan mit dem Kopf. Nur zwei Minuten später drehte Telalovic mit einem Schuss aus elf Metern das Spiel. Der Waldhof drängte auf den Ausgleich, kam aber kaum zu Möglichkeiten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Trotz 2:0-Führung: Waldhof Mannheim verliert wieder
3. Fußball-Liga

Trotz 2:0-Führung: Waldhof Mannheim verliert wieder

Auf fremden Plätzen gelingt dem SV Waldhof Mannheim zu wenig. Auch gegen den TSV Havelse ist nichts zu holen.

30.08.2026

K.o. in der Schlussphase: Waldhof verliert in Hoffenheim
3. Fußball-Liga

K.o. in der Schlussphase: Waldhof verliert in Hoffenheim

Lange hielt der SV Waldhof Mannheim im hochklassigen Baden-Duell bei der TSG Hoffenheim II ein torloses Unentschieden. Doch dann trafen die Gastgeber kurz vor dem Ende zweimal.

02.11.2025

SV Waldhof beendet Negativlauf - 6:1 gegen Essen
3. Liga

SV Waldhof beendet Negativlauf - 6:1 gegen Essen

Mit einem kleinen Torfestival hat Drittligist SV Waldhof eine Serie von drei Niederlagen beendet. Ein SVW-Profi glänzt mit einem Dreierpack.

27.09.2025

Freistoß bringt die Entscheidung: Waldhof verliert in Essen
3. Fußball-Liga

Freistoß bringt die Entscheidung: Waldhof verliert in Essen

Auf einen strittigen Pfiff folgt ein sehenswerter Freistoß: Mannheim kann auswärts nicht mehr gewinnen und schwebt weiter in Abstiegsgefahr.

09.03.2025

Wehen Wiesbaden vergibt in Mannheim Platz 3
3. Fußball-Liga

Wehen Wiesbaden vergibt in Mannheim Platz 3

Wehen Wiesbaden kassiert in Mannheim spät den Ausgleich und vergibt den Sprung auf den dritten Platz.

27.10.2024