SV Waldhof verliert nach Führung gegen Rot-Weiss Essen

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seine dritte Saisonniederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse verlor Mannheim gegen Rot-Weiss Essen 1:2 (0:0). Die Führung vor 11.066 Zuschauern durch Darnell Keumo (63.) drehten die Gäste innerhalb von zwei Minuten durch Janne Sietan (70.) und Semir Talalovic (72.). Damit konnte der Waldhof zum dritten Mal in der noch jungen Spielzeit eine Führung nicht über die Zeit bringen.

Nach Spielschluss sorgte Waldhofs Trainer Rui Mota für eine unschöne Szene, als er auf seinen Essener Kollegen Uwe Koschinat losging und von Mannheim-Geschäftsführer Gerhard Zuber zurückgehalten werden musste.

Waldhofs K.o. in kurzer Zeit

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften lange Zeit weitgehend. Nach 30 Minuten zogen die Gäste das Tempo deutlich an. Nach einem Fehlpass von Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis kam Semir Telalovic frei zum Abschluss, drosch den Ball aber über das Tor. Wenig später setzten er und auch Dickson Abiama den Ball nur knapp links neben das Gehäuse. Mannheim wirkte verunsichert und konnte froh sein, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.

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