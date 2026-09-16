SV Waldhof verliert nach Führung gegen Rot-Weiss Essen
Waldhof Mannheim vergibt erneut eine Führung vor mehr als 11.000 Fans: Warum die Mannschaft in der Schlussphase nicht mehr zurückkam. Und der Trainer sich nicht im Griff hatte nach Abpfiff.
Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat seine dritte Saisonniederlage kassiert. Vor heimischer Kulisse verlor Mannheim gegen Rot-Weiss Essen 1:2 (0:0). Die Führung vor 11.066 Zuschauern durch Darnell Keumo (63.) drehten die Gäste innerhalb von zwei Minuten durch Janne Sietan (70.) und Semir Talalovic (72.). Damit konnte der Waldhof zum dritten Mal in der noch jungen Spielzeit eine Führung nicht über die Zeit bringen.
Nach Spielschluss sorgte Waldhofs Trainer Rui Mota für eine unschöne Szene, als er auf seinen Essener Kollegen Uwe Koschinat losging und von Mannheim-Geschäftsführer Gerhard Zuber zurückgehalten werden musste.
Waldhofs K.o. in kurzer Zeit
Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Mannschaften lange Zeit weitgehend. Nach 30 Minuten zogen die Gäste das Tempo deutlich an. Nach einem Fehlpass von Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis kam Semir Telalovic frei zum Abschluss, drosch den Ball aber über das Tor. Wenig später setzten er und auch Dickson Abiama den Ball nur knapp links neben das Gehäuse. Mannheim wirkte verunsichert und konnte froh sein, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.
Die zweite Hälfte begann zerfahren. Dann ging es Schlag auf Schlag: Lovis Bierschenk passte in die Mitte, Gonçalo Gregorio legte für Keumo ab und der 18-Jährige traf aus acht Metern für den Waldhof. Die Führung währte aber nicht lange: Nach einer Ecke traf der Ex-Mannheimer Sietan mit dem Kopf. Nur zwei Minuten später drehte Telalovic mit einem Schuss aus elf Metern das Spiel. Der Waldhof drängte auf den Ausgleich, kam aber kaum zu Möglichkeiten.