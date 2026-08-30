Trotz 2:0-Führung: Waldhof Mannheim verliert wieder
Auf fremden Plätzen gelingt dem SV Waldhof Mannheim zu wenig. Auch gegen den TSV Havelse ist nichts zu holen.
Hannover (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Fußball-Liga einen möglichen Auswärtssieg aus der Hand gegeben. Beim TSV Havelse kassierte das Team von Trainer Rui Mota trotz einer 2:0-Führung noch eine 2:3 (2:1)-Niederlage. Damit bleiben die Kurpfälzer auch nach 211 Tagen ohne Erfolg auf fremden Platz.
In der Heinz-von-Heiden-Arena von Zweitligist Hannover 96 schossen Gonçalo Gregório (15. Minute) und Vincent Thill (23.) die Kurpfälzer in Front. Alexander Guiddir (25.), Kwasi Okyere Wriedt (57.) und Leon Sommer (84.) drehten mit ihren Treffern die Partie zugunsten der Gastgeber. Mannheims Schlussmann Thijmen Nijhuis parierte in der Partie zwei Foulelfmeter von Wriedt (57.) und Johann Berger (45.).
Zwei Elfmeter für Havelse
Die Mannheimer waren zunächst überlegen und Gregório mit einem Schlenzer aus 15 Metern sowie Thill nach einer kurzen Eckenvariante vom rechten Flügel sorgten für die verdiente Führung. Für die Niedersachsen verkürzte jedoch postwendend durch Guiddir. In der Folge übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando, der Waldhof fand im Angriff fast gar nicht mehr statt.
Mannheim hatte Glück, dass Berger nach einer fragwürdigen Elfmeter-Entscheidung des japanischen Schiedsrichters Koji Tabasaki an Nijhuis scheiterte. Mitte der zweiten Hälfte stand der Torhüter erneut im Mittelpunkt: Nach einem langen Ball kam Nijhuis gegen Guiddir an der Strafraumgrenze zu spät. Den berechtigten Strafstoß hielt er zunächst gegen Kwasi Okyere Wriedt. Allerdings prallte der Ball ab, so dass Wriedt im Nachschuss traf. Und es kam noch dicker für den Waldhof: Nach einer Flanke von Berger köpfte Sommer zum Havelser Sieg ein.