3. Fußball-Liga

Hattrick von Lohkemper: Waldhof schlägt Havelse

Die Mannheimer geraten gegen Abstiegskandidat Havelse überraschend in Rückstand. In der zweiten Halbzeit dreht vor allem Felix Lohkemper dann aber auf.

Foto: Uwe Anspach/dpa
Waldhof Mannheim feierte am Sonntag einen Heimsieg gegen Havelse. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Dank eines Hattricks von Felix Lohkemper kann der SV Waldhof Mannheim für die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga planen. Nach dem 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den TSV Havelse vor 16.885 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion haben die Kurpfälzer nun 18 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrang. Die akut abstiegsbedrohten Gäste waren etwas überraschend durch Leon Sommer in Führung gegangen (49.). Lohkemper drehte die Partie mit seinen Toren in der 58., 61. und 85. Minute. 

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage bei Rot-Weiss Essen am Mittwoch veränderte Mannheims Trainer Luc Holtz auch wegen der Sperren für Terrence Boyd (Rotsperre) und Diego Michel (5. Gelbe Karte) sein Team auf vier Positionen. Beim Startelf-Debüt von Winterneuzugang Lovis Bierschenk fehlte dem Waldhof im ersten Durchgang noch die Präzision, so dass klare Chancen Mangelware blieben. Auf der anderen Seite blieb Havelse ebenfalls ungefährlich.

Im zweiten Durchgang gab es die kalte Dusche für den Waldhof, als sich Sommer gegen Oluwaseun Ogbemudia durchsetzte und den Ball im langen Eck unterbrachte. Doch der Waldhof kam schnell zurück und stellte innerhalb von drei Minuten durch Lohkemper auf 2:1. Zunächst verlängerte er eine Kopfballvorlage von Ogbemudia ins Tor. Dann fiel Masca im Strafraum und den fälligen Elfmeter verwandelte der Stürmer eiskalt. In der Schlussphase traf er noch per Abstauber.

