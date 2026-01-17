Bild
3. Fußball-Liga

Waldhof kassiert Klatsche beim neuen Spitzenreiter

Die Mannheimer müssen im ersten Pflichtspiel des Jahres eine deutliche Niederlage einstecken. Ein Doppelpack von Felix Lohkemper ist zu wenig.

Für die Waldhof-Fans gab es am Samstag keinen Grund zu jubeln. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Für die Waldhof-Fans gab es am Samstag keinen Grund zu jubeln. (Archivbild)

Verl (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim ist mit einer 2:5 (0:3)-Klatsche beim neuen Tabellenführer SC Verl aus der Winterpause zurückgekehrt. Schon zur Pause lagen die Gäste aufgrund eines Hattricks von Alessio Besio (12./27./29.) deutlich zurück. Als sich der Waldhof nach dem 0:4 durch den Ex-Mannheimer Berkan Taz (52.) mit zwei Treffern durch Felix Lohkemper (58./60.) anschickte, das Spiel vor 2.950 Zuschauern wieder spannend zu machen, traf postwendend Julian Stark (61.).

Bei seinen ersten beiden Treffern spielte Besio jeweils im Strafraum Lukas Klünter aus und traf fast identisch. Bei seinem dritten Tor legte ihm Mannheims Niklas Hoffmann den Ball in die Füße, so dass er frei zum Abschluss kam. Waldhof fand nach einer noch anständigen Anfangsphase im Angriff kaum statt, der Abgang von Kennedy Okpala machte sich deutlich bemerkbar.

Lohkemper trifft doppelt

Den Höhepunkt der Mannheimer Unzulänglichkeiten nutzte Taz beim vierten Tor aus. Die Gäste waren noch mit dem Bilden der Mauer beschäftigt, als er zum Schuss ansetzte. Der Waldhof gab dennoch nicht auf: Beim 1:4 profitierte Mannheim von einer Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns, das im Strafraum einen angelegten Arm bei Stark als Handspiel wertete.

Das Geschenk nutzte Lohkemper, der zwei Minuten später einen Rückpass von Fynn Otto abfing und seinen zweiten Treffer markierte. Doch die Euphorie währte nur kurz: Stark schloss einen Konter zum 5:2 für Verl ab.

