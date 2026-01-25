3. Fußball-Liga

Waldhof Mannheim deutlich unterlegen

Auch im zweiten Pflichtspiel nach der Winterpause kassiert Waldhof Mannheim eine heftige Niederlage. Ein Spieler muss gegen Rostock wegen eines Platzverweises früh den Platz verlassen.

Waldhof-Fans müssen eine heftige Niederlage ihres Teams gegen Rostock verdauen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Waldhof-Fans müssen eine heftige Niederlage ihres Teams gegen Rostock verdauen. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat mit dem 0:4 (0:2) gegen den FC Hansa Rostock eine deutliche Niederlage in der 3. Fußball-Liga eingesteckt. Vor 13.869 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion erzielten Jonas Dirkner (12. Minute), Andreas Vogtsammer (30.), Emil Holten (75.) und Christian Kinsombi (85.) die Tore für die klar besseren Gäste. Bereits in der ersten Hälfte musste Waldhofs Emmanuel Iwe wegen wiederholtem Foulspiels mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz (30.).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Waldhof präsentierte sich gegen den FC Hansa nach der 2:5-Auftaktniederlage im Jahr 2026 in der Vorwoche beim SC Verl nicht wirklich verbessert. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz war einmal mehr im Angriff insgesamt zu harmlos. 

Die erste echte Chance vergab Felix Lohkemper nach einer Ecke erst in der 59. Minute. Rostock war in fast allen Belangen überlegen und spielte im Stile einer Spitzenmannschaft. Neuverpflichtung Lovis Bierschenk gab bei Waldhof sein Debüt. Zu Beginn der zweiten Hälfte verloren die Mannheimer verletzungsbedingt Innenverteidiger Oluwaseun Ogbemudia, der von Erstligist Union Berlin ausgeliehen ist.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldhof kassiert Klatsche beim neuen Spitzenreiter
3. Fußball-Liga

Waldhof kassiert Klatsche beim neuen Spitzenreiter

Die Mannheimer müssen im ersten Pflichtspiel des Jahres eine deutliche Niederlage einstecken. Ein Doppelpack von Felix Lohkemper ist zu wenig.

17.01.2026

Waldhof Mannheim mit dritter Niederlage in Serie
3. Liga

Waldhof Mannheim mit dritter Niederlage in Serie

Waldhof Mannheim ist im September in der Liga noch ohne Sieg. Es muss dringend eine Wende her.

20.09.2025

Waldhof Mannheim verliert in Unterzahl bei Hansa Rostock
3. Fußball-Liga

Waldhof Mannheim verliert in Unterzahl bei Hansa Rostock

An der Ostsee wehren sich die Kurpfälzer tapfer, gehen aber trotzdem als Verlierer vom Platz.

10.08.2025

Trotz Niederlage: Waldhof Mannheim bleibt drittklassig
3. Fußball-Liga

Trotz Niederlage: Waldhof Mannheim bleibt drittklassig

Mannheim verliert in Bielefeld und darf trotzdem jubeln: Die Kurpfälzer haben den Abstieg in die Regionalliga verhindert.

17.05.2025

5:0 gegen Rostock: Gala für Waldhof im Abstiegskampf
3. Fußball-Liga

5:0 gegen Rostock: Gala für Waldhof im Abstiegskampf

Wichtiger Heimsieg für Waldhof Mannheim. Gegen Zweitliga-Absteiger Hansa Rostock gelingt dem Team von Trainer Bernhard Trares ein deutlicher Erfolg.

15.02.2025