3. Fußball-Liga

Waldhof Mannheim kommt gegen Absteiger nicht über 2:2 hinaus

Trotz früher Führung reicht es für Waldhof Mannheim nur zu einem Remis gegen den bereits feststehenden Absteiger Schweinfurt. Damit bleibt der Drittligist auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg.

Durften wieder nicht über einen Dreier jubeln: Die Fans des SV Waldhof Mannheim. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Durften wieder nicht über einen Dreier jubeln: Die Fans des SV Waldhof Mannheim. (Archivbild)

Mannheim (dpa/lsw) - Der SV Waldhof Mannheim kann in der 3. Fußball-Liga nicht mehr gewinnen. Das 2:2 (1:0) gegen den als Absteiger bereits feststehenden 1. FC Schweinfurt ist das fünfte Spiel in Folge ohne Dreier. Die frühe Führung des Waldhofs durch Diego Michel (1. Minute) drehten die Bayern durch Leonard Langhans (50.) und Devin Angleberger (61.). Felix Lohkemper sorgte dafür, dass zumindest ein Punkt im Carl-Benz-Stadion blieb.

Bild

Der Waldhof kam gut rein. Vincent Thill flankte von rechts und Michels Schuss wurde nach 53 Sekunden unhaltbar abgefälscht. Nachfolgend verpasste es Mannheim allerdings, mehr aus der Überlegenheit zu machen.

Innerhalb von elf Minuten drehten die Bayern in der zweiten Hälfte das Spiel: Erst rutschte Langhans in eine Hereingabe von Lucas Zeller, dann traf Angleberger. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Doch die Freude währte nicht lange: Terrence Boyd schickte Lohkemper, der sich abseitsverdächtig gegen den heraus geeilten Torhüter Toni Stahl durchsetzte und den Ball nur noch einschieben musste.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldhof Mannheim mit Punktgewinn in München
3. Fußball-Liga

Waldhof Mannheim mit Punktgewinn in München

Waldhof Mannheim verkauft sich in München gut. Bei 1860 hält die Führung lange.

04.04.2026

Dank Boyd: Waldhof dreht das Spiel gegen Aachen
3. Fußball-Liga

Dank Boyd: Waldhof dreht das Spiel gegen Aachen

Rudelbildung, Rote Karten und ein entscheidender Joker: Wie Boyd das Spiel für Mannheim wendet und warum der Sieg bis zum Abpfiff auf der Kippe steht.

01.03.2026

Doppelpack von Boyd: Mannheim gewinnt in Schweinfurt
3. Fußball-Liga

Doppelpack von Boyd: Mannheim gewinnt in Schweinfurt

Waldhof Mannheim feiert in der 3. Fußball-Liga den zweiten Sieg hintereinander. Beim Tabellenletzten Schweinfurt sticht besonders ein Spieler heraus.

29.11.2025

Magerkost gegen SV Waldhof Mannheim II: TSG Weinheim verpasst den Befreiungsschlag
Fußball-Verbandsliga

Magerkost gegen SV Waldhof Mannheim II: TSG Weinheim verpasst den Befreiungsschlag

Trotz früher Führung reicht es für die TSG 1862/09 Weinheim nur zu einem Punkt gegen den SV Waldhof II. Beide haderten mit den Bedingungen. Der Druck vor der letzten Partie vor der Winterpause wächst.

16.11.2025

3. Liga

Fußball-Drittligist Waldhof Mannheim patzt in Zwickau

06.05.2023