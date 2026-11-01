SV Waldhof verliert trotz Führung in Saarbrücken

Saarbrücken (dpa/lsw). Auch im siebten Duell seit der Rückkehr beider Teams in die 3. Fußball-Liga ist der SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Saarbrücken sieglos geblieben. Die Kurpfälzer verloren am Sonntag im ausverkauften Ludwigsparkstadion nach 1:0-Führung durch Noah Sarenren Bazee (19.) mit 1:2 (1:1). Die Tore für die Saarländer erzielten Kai Brünker (25.) und Florian Pick (60.).

In einer Partie mit leichten Feldvorteilen für Mannheim in der ersten Hälfte leitete Terrence Boyd eine Flanke von Lukas Klünter mit der Brust auf Sarenren Bazee weiter. Der Ex-Bielefelder traf aus 15 Metern ins rechte untere Eck. Der Waldhof konnte sich über die Führung aber nur sechs Minuten freuen. Saarbrückens Goalgetter Brünker veredelte eine Hereingabe von Niko Bretschneider mit seinem siebten Saisontreffer zum Ausgleich.

Sarenren Bazee vergab freistehend sein zweites Tor (53.). Dann zog Saarbrücken das Tempo an. Pick ließ Gonçalo Gregório und Maximilian Thalhammer im Waldhof-Strafraum stehen. Sein Ball ging zunächst an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor.

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