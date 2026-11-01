3. Liga

SV Waldhof verliert trotz Führung in Saarbrücken

Zunächst sieht es danach aus, dass der SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Saarbrücken gewinnen kann. Am Ende setzt sich eine Negativserie der Mannheimer bei den Saarländern fort.

Sein Treffer war für den SV Waldhof Mannheim in Saarbrücken zu wenig: Noah Sarenren Bazee (Archivbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Sein Treffer war für den SV Waldhof Mannheim in Saarbrücken zu wenig: Noah Sarenren Bazee (Archivbild)

Saarbrücken (dpa/lsw). Auch im siebten Duell seit der Rückkehr beider Teams in die 3. Fußball-Liga ist der SV Waldhof Mannheim beim 1. FC Saarbrücken sieglos geblieben. Die Kurpfälzer verloren am Sonntag im ausverkauften Ludwigsparkstadion nach 1:0-Führung durch Noah Sarenren Bazee (19.) mit 1:2 (1:1). Die Tore für die Saarländer erzielten Kai Brünker (25.) und Florian Pick (60.).

In einer Partie mit leichten Feldvorteilen für Mannheim in der ersten Hälfte leitete Terrence Boyd eine Flanke von Lukas Klünter mit der Brust auf Sarenren Bazee weiter. Der Ex-Bielefelder traf aus 15 Metern ins rechte untere Eck. Der Waldhof konnte sich über die Führung aber nur sechs Minuten freuen. Saarbrückens Goalgetter Brünker veredelte eine Hereingabe von Niko Bretschneider mit seinem siebten Saisontreffer zum Ausgleich.

Sarenren Bazee vergab freistehend sein zweites Tor (53.). Dann zog Saarbrücken das Tempo an. Pick ließ Gonçalo Gregório und Maximilian Thalhammer im Waldhof-Strafraum stehen. Sein Ball ging zunächst an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Im Spielaufbau unterliefen den Gästen zu viele Fehler, um die Partie noch zu drehen. Nach der sechsten Niederlage im zwölften Spiel bleibt Mannheim im Mittelfeld hängen. Am Samstag (14 Uhr) geht es für den Waldhof mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Köln weiter.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Waldhof holt Sarenren Bazee aus Bielefeld
Fußball

Waldhof holt Sarenren Bazee aus Bielefeld

Mit der Arminia verhindert Noah Sarenren Bazee so gerade noch den drohenden Abstieg. Dennoch läuft er in der kommenden Saison eine Liga tiefer auf.

18.05.2026

0:2 in Saarbrücken: Mannheimer Abwärtstrend setzt sich fort
3. Fußball-Liga

0:2 in Saarbrücken: Mannheimer Abwärtstrend setzt sich fort

Der SV Waldhof Mannheim bleibt auch im sechsten Spiel nacheinander sieglos. Saarbrücken sichert sich mit einem 2:0 vorzeitig den Klassenerhalt.

02.05.2026

Boyd trifft erneut: Waldhof schlägt Saarbrücken
3. Fußball-Liga

Boyd trifft erneut: Waldhof schlägt Saarbrücken

Die Mannheimer feiern den ersten Derbysieg seit mehr als drei Jahren. Stürmer Terrence Boyd präsentiert sich wieder mal treffsicher.

07.12.2025

Trotz Niederlage: Waldhof Mannheim bleibt drittklassig
3. Fußball-Liga

Trotz Niederlage: Waldhof Mannheim bleibt drittklassig

Mannheim verliert in Bielefeld und darf trotzdem jubeln: Die Kurpfälzer haben den Abstieg in die Regionalliga verhindert.

17.05.2025

Waldhof: Straßensperrungen vor Hochrisikospiel in Saarbrücken
Auswärtsspiel

Waldhof: Straßensperrungen vor Hochrisikospiel in Saarbrücken

Die Saarländer Polizei erhält am Samstag Verstärkung aus anderen Bundesländern. Auch eine Drohne und Hubschrauber werden eingesetzt.

06.02.2025