Sven Väth lässt Cocoon Club wieder aufleben

Frankfurt/Main (dpa) - DJ-Legende Sven Väth kommt an seine alte Wirkungsstätte in Frankfurt zurück. Der 60-Jährige legt am 28. Februar im «Zoom» auf, also am ehemaligen Standort seines «Cocoon Clubs». «Der Vorverkauf läuft hervorragend, das ist aber auch keine Überraschung», sagte ein Sprecher des «Zoom». Neben Sven Väth sind bei «Cocoon Frankfurt» auch Gerd Janson und Lola Haro dabei.