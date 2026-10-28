Verdi-Warnstreik

SWEG: Fahrtausfälle im Bahnverkehr am Donnerstag möglich

Wegen eines Verdi-Warnstreiks könnten in Baden-Württemberg am Donnerstag Bahnfahrten der SWEG ausfallen. Diese Strecken kommen laut dem Unternehmen dafür infrage.

SWEG: Fahrtausfälle wegen Warnstreik möglich. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
SWEG: Fahrtausfälle wegen Warnstreik möglich. (Archivbild)

Lahr/Stuttgart (dpa/lsw) - Der Bahnbetreiber SWEG hält wegen eines Warnstreikaufrufs der Gewerkschaft Verdi an diesem Donnerstag Ausfälle im Bahnverkehr für möglich. Auch im Zugverkehr anderer Bahnunternehmen könne es Einschränkungen geben. Der SWEG-Busverkehr sei von dem Warnstreik nicht betroffen, teilte die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) weiter mit.

Auf diesen SWEG-Bahnstrecken kann es demnach zu Ausfällen kommen: 

  • Bad Krozingen - Münstertal
  • Endingen - Breisach
  • Achern - Ottenhöfen
  • Biberach - Oberharmersbach
  • Hechingen - Gammertingen

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Betroffen sein könne auch der Zugverkehr etwa der Schwäbischen Alb-Bahn auf der Strecke Gammertingen - Engstingen und der DB Regio auf der Strecke Endingen - Gottenheim. Zu Einschränkungen könne es auch auf diesen Strecken kommen: Tübingen - Hechingen - Albstadt - Sigmaringen, Aalen - Ulm und Munderkingen - Ulm.

Verdi rief die Beschäftigten der SWEG Schienenwege GmbH zum Warnstreik auf. Laut SWEG richtet sich der Streikaufruf an die Zugleitstellen in Endingen am Kaiserstuhl und Gammertingen sowie an die Hauptverwaltung der SWEG Schienenwege GmbH in Lahr (Ortenaukreis). Hintergrund ist Verdi zufolge die bundesweite Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag, in der bislang keine Einigung mit den Arbeitgebern erzielt wurde.

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