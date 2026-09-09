Verdi-Warnstreik im Busverkehr der SWEG - viele Ausfälle

Stuttgart/Lahr (dpa/lsw) - Wegen eines Warnstreiks ist es an mehreren Orten in Baden-Württemberg zu zahlreichen Fahrtausfällen im Busverkehr der SWEG gekommen. So seien zum Beispiel im Stadtverkehr in Weil am Rhein, Lörrach, Emmendingen, Offenburg, Lahr, Kehl oder Bad Mergentheim - bis auf wenige Ausnahmen - keine Busse gefahren, wie ein Sprecher des Unternehmens aus Lahr (Ortenaukreis) mitteilte.

Betroffen seien auch die SWEG-Busverkehre im Markgräflerland, am Kaiserstuhl, im Raum Wiesloch-Walldorf, im Raum Sinsheim, im Raum Dörzbach/Lauda sowie der Busverkehr im SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn, wie der Sprecher mitteilte.

Verdi teilte auf Anfrage mit, dass es in allen bestreikten SWEG-Betrieben seit Beginn der Frühschicht keinen Fahrdienst gebe. Alle aufgerufenen Beschäftigten seien im Ausstand.

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Zweitägiger Warnstreik