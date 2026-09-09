Tarifkonflikt

Verdi-Warnstreik im Busverkehr der SWEG - viele Ausfälle

Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG. Mehrere Orte im Südwesten sind betroffen. Wo kommt es zu Ausfällen?

Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG. (Archivbild)

Stuttgart/Lahr (dpa/lsw) - Wegen eines Warnstreiks ist es an mehreren Orten in Baden-Württemberg zu zahlreichen Fahrtausfällen im Busverkehr der SWEG gekommen. So seien zum Beispiel im Stadtverkehr in Weil am Rhein, Lörrach, Emmendingen, Offenburg, Lahr, Kehl oder Bad Mergentheim - bis auf wenige Ausnahmen - keine Busse gefahren, wie ein Sprecher des Unternehmens aus Lahr (Ortenaukreis) mitteilte. 

Betroffen seien auch die SWEG-Busverkehre im Markgräflerland, am Kaiserstuhl, im Raum Wiesloch-Walldorf, im Raum Sinsheim, im Raum Dörzbach/Lauda sowie der Busverkehr im SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn, wie der Sprecher mitteilte. 

Verdi teilte auf Anfrage mit, dass es in allen bestreikten SWEG-Betrieben seit Beginn der Frühschicht keinen Fahrdienst gebe. Alle aufgerufenen Beschäftigten seien im Ausstand. 

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Zweitägiger Warnstreik 

Grund für die Warnstreiks sind laut Verdi stockende Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft hatte für Baden-Württemberg zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, der am Mittwoch begann. Die SWEG hatte mit stärkeren Auswirkungen gerechnet und Fahrgästen empfohlen, auf andere Strecken auszuweichen oder ihre Fahrt zu verschieben.

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