Verdi-Warnstreik im Busverkehr der SWEG - viele Ausfälle
Verdi-Warnstreik bei den Bussen der SWEG. Mehrere Orte im Südwesten sind betroffen. Wo kommt es zu Ausfällen?
Stuttgart/Lahr (dpa/lsw) - Wegen eines Warnstreiks ist es an mehreren Orten in Baden-Württemberg zu zahlreichen Fahrtausfällen im Busverkehr der SWEG gekommen. So seien zum Beispiel im Stadtverkehr in Weil am Rhein, Lörrach, Emmendingen, Offenburg, Lahr, Kehl oder Bad Mergentheim - bis auf wenige Ausnahmen - keine Busse gefahren, wie ein Sprecher des Unternehmens aus Lahr (Ortenaukreis) mitteilte.
Betroffen seien auch die SWEG-Busverkehre im Markgräflerland, am Kaiserstuhl, im Raum Wiesloch-Walldorf, im Raum Sinsheim, im Raum Dörzbach/Lauda sowie der Busverkehr im SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn, wie der Sprecher mitteilte.
Verdi teilte auf Anfrage mit, dass es in allen bestreikten SWEG-Betrieben seit Beginn der Frühschicht keinen Fahrdienst gebe. Alle aufgerufenen Beschäftigten seien im Ausstand.
Zweitägiger Warnstreik
Grund für die Warnstreiks sind laut Verdi stockende Tarifverhandlungen. Bundesweit werde über höhere Entgelte im Eisenbahntarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft hatte für Baden-Württemberg zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen, der am Mittwoch begann. Die SWEG hatte mit stärkeren Auswirkungen gerechnet und Fahrgästen empfohlen, auf andere Strecken auszuweichen oder ihre Fahrt zu verschieben.