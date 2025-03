Tabaktourismus an der Grenze löst Unmut aus

Kehl/Straßburg (dpa/lsw) - «Profitez du prix» («Profitieren Sie vom Preis») - so und ähnlich machen Tabakgeschäfte in der badischen Grenzstadt Kehl auf sich aufmerksam. Die Kundschaft kommt fast ausschließlich aus dem benachbarten Elsass, um Schnäppchen zu ergattern - in den Läden wird durchgängig Französisch gesprochen.