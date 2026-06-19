Fußball

«Tag des Talents» wegen Hitze abgesagt

In der Sommerpause ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball weitgehend. Welche Veranstaltungen angesichts der Temperaturen weit über 30 Grad dennoch entfallen.

«Tag des Talents» des Hessischen Fußball-Verbands fällt wegen der hohen Temperaturen aus. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
«Tag des Talents» des Hessischen Fußball-Verbands fällt wegen der hohen Temperaturen aus. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der Hitzewelle hat der Hessische Fußball-Verband den für Samstag geplanten «Tag des Talents» in der Sportschule Grünberg abgesagt. Aufgrund der für das Wochenende prognostizierten extremen Wetterbedingungen und der daraus resultierenden gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer und alle Beteiligten sieht der HFV keine Möglichkeit, die Veranstaltung durchzuführen.

Kein Ersatztermin

«Wir bedauern die Absage außerordentlich, insbesondere für die vielen jungen Talente, die sich auf diesen besonderen Tag gefreut haben. Nach eingehender Prüfung aller Optionen mussten wir feststellen, dass die Durchführung der Sichtungsveranstaltung unter den gegebenen Bedingungen nicht verantwortbar ist», sagte Verbandsjugendwart Carsten Well in einer Pressemitteilung. 

Bei dem Turnier treffen sich über 300 Spieler des Jahrganges 2014 aus 27 DFB-Stützpunkten und fünf Leistungszentren. Da dieses Jahr kein anderer Termin zur Verfügung stehe, müsse die Veranstaltung ersatzlos entfallen. Nicht stattfinden wird am Sonntag in Grünberg auch ein Nachwuchs-Turnier mit regionalen Auswahlteams der Fußballerinnen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
DRK: Fußball-EM «äußerst friedliche Veranstaltung»
Sport

DRK: Fußball-EM «äußerst friedliche Veranstaltung»

Ob beim Public Viewing oder rund ums Stadion - in Frankfurt ist die Fußball-EM aus Sicht des Deutschen Roten Kreuzes bisher weitgehend ruhig und friedlich verlaufen.

02.07.2024

Nach heftigen Angriffen

Internationaler Sport ruht in Israel

Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat auch Folgen für den Sport. Länderspiele und Europacup-Spiele finden in Israel vorerst nicht statt. Große Anteilnahme gibt es aus der Bundesliga.

09.10.2023

Ein Weinheimer will die Zukunft des DFB mitbestimmen
Fußball

Ein Weinheimer will die Zukunft des DFB mitbestimmen

Sükrü Cansiz vom SC United vertritt den Fußballkreis Mannheim beim 4. Amateurfußball-Kongress in Frankfurt. Im Schiedsrichterwesen sieht er großen Handlungsbedarf.

20.09.2023

Tiere

Mönchsrobbe Julia ruht sich an israelischem Strand aus

Tierschützer bewachen eine Mönchsrobbe, die sich an einen israelischen Strand südlich von Tel Aviv verirrt hat. Sie soll sichtlich erschöpft gewesen sein, als sie am Freitag ankam.

16.05.2023

Immer mehr Gewalt im Amateurfußball
Fußball

Immer mehr Gewalt im Amateurfußball

Bei den Fußballspielen der Amateure nehmen Gewalt und Diskriminierung stark zu, meldet der DFB. Oft muss sogar die Polizei anrücken.

18.11.2022