«Tag des Talents» wegen Hitze abgesagt
In der Sommerpause ruht der Spielbetrieb im Amateurfußball weitgehend. Welche Veranstaltungen angesichts der Temperaturen weit über 30 Grad dennoch entfallen.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen der Hitzewelle hat der Hessische Fußball-Verband den für Samstag geplanten «Tag des Talents» in der Sportschule Grünberg abgesagt. Aufgrund der für das Wochenende prognostizierten extremen Wetterbedingungen und der daraus resultierenden gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer und alle Beteiligten sieht der HFV keine Möglichkeit, die Veranstaltung durchzuführen.
Kein Ersatztermin
«Wir bedauern die Absage außerordentlich, insbesondere für die vielen jungen Talente, die sich auf diesen besonderen Tag gefreut haben. Nach eingehender Prüfung aller Optionen mussten wir feststellen, dass die Durchführung der Sichtungsveranstaltung unter den gegebenen Bedingungen nicht verantwortbar ist», sagte Verbandsjugendwart Carsten Well in einer Pressemitteilung.
Bei dem Turnier treffen sich über 300 Spieler des Jahrganges 2014 aus 27 DFB-Stützpunkten und fünf Leistungszentren. Da dieses Jahr kein anderer Termin zur Verfügung stehe, müsse die Veranstaltung ersatzlos entfallen. Nicht stattfinden wird am Sonntag in Grünberg auch ein Nachwuchs-Turnier mit regionalen Auswahlteams der Fußballerinnen.