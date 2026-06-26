Reifen fing Feuer

Tanklaster gerät in Brand – Vollsperrung auf Autobahn

Ein brennender Tanklaster auf der A8 sorgte am Morgen für eine Vollsperrung und kilometerlange Staus. Wie es zu dem Brand kam.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr löschte die Flammen. (Symbolbild)

Aichelberg (dpa/lsw) - Wegen eines brennenden Tanklastzugs auf der Autobahn 8 bei Aichelberg ist es zu einer Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen gekommen. Der Vorfall am Morgen zog einen kilometerlangen Stau nach sich. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Reifen des Tanklastzugs Feuer gefangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Reifen zerbarst, das Feuer ging auf das Fahrerhaus über. 

Im Tank hatte der Lastwagen Rapsöl geladen, das nicht brannte. Der Fahrer hielt auf der Fahrtrichtung Stuttgart auf dem Seitenstreifen und konnte sich aus dem Fahrzeug retten. Die Feuerwehr löschte das Feuer, das eine große Rauchsäule gebildet hatte, nach circa einer Stunde. 

Zwischenzeitlich hatte sich auf der Fahrtrichtung München ein über 13 Kilometer langer Stau gebildet. Die Fahrtrichtung wurde am späten Morgen wieder freigegeben. Die Fahrtrichtung Stuttgart blieb zunächst gesperrt. Dort bildete sich nach Daten von Google Maps ein etwa ebenso langer Stau. Umleitungen für die Fahrtrichtung Stuttgart seien eingerichtet worden.

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