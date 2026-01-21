Bild
Kriminalität

Tankstelle mit Hammer überfallen – Polizei sucht drei Täter

Ein Hammer, ein waffenähnlicher Gegenstand und drei Täter: Unbekannte haben eine Tankstelle im Main-Kinzig-Kreis überfallen. Haben sie Beute gemacht?

Trotz Suche mit zahlreichen Streifen blieben die Täter verschwunden. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Trotz Suche mit zahlreichen Streifen blieben die Täter verschwunden. (Symbolbild)

Rodenbach (dpa/lhe) - Drei Männer haben eine Tankstelle in Rodenbach an der Grenze zu Bayern überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Man habe mit zahlreichen Streifen nach der Tat am Dienstagabend nach den drei flüchtenden Tätern gesucht, teilte die Polizei mit – allerdings ohne Erfolg.

Einer der Männer sei maskiert gewesen, habe das Geld von einer Angestellten gefordert und dabei mit einem Hammer auf den Tresen geschlagen. «Augenscheinlich hatte er auch einen schusswaffenähnlichen Gegenstand dabei», schrieb die Polizei. Der zweite Mann habe an der Tür Schmiere gestanden. Der dritte Täter habe einen Kunden überwältigt. 

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und hofft auf Hinweise auf die unbekannten Täter.

