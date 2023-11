Am Montagabend hat ein maskierter Krimineller gegen 19.30 Uhr eine Tankstelle in der Nibelungenstraße überfallen. Der bislang unbekannte Täter hat den Mitarbeiter unter Vorhalt einer blauen Stofftasche zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Im Anschluss flüchtete er unerkannt mit Geld und Zigaretten in Richtung Bensheimer Straße. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.