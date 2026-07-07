Tankstopp abseits der Autobahn lohnt sich in Hessen weniger

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wer nicht an der Autobahn tankt, sondern hinter der nächsten Ausfahrt, kann laut ADAC viel sparen. In Hessen waren es bei Superbenzin der Sorte E10 in einer Untersuchung 28 Cent pro Liter und bei Diesel 29 Cent pro Liter, wie der Verkehrsclub mitteilt.

Damit lohnt sich das Abfahren in Hessen nicht so sehr wie in anderen Bundesländern. Im bundesweiten Durchschnitt waren es demnach sowohl bei E10 als auch bei Diesel 33 Cent pro Liter. Auf einen Tank mit 50 Litern gerechnet sind das 16,50 Euro. Die Erhebung zeige «ganz deutlich», dass es sich lohne «zum Tanken die Autobahn zu verlassen und eine nahegelegene Tankstelle neben der Autobahn anzusteuern».

Preise unterscheiden sich je nach Bundesland

Die Spritpreise unterscheiden sich je nach Bundesland teils deutlich. Das gilt auch für die Preisunterschiede zwischen dem Preis an den dortigen Straßen- und Autobahntankstellen. Den größten Abstand errechnete der ADAC mit 42 Cent bei E10 und 43 Cent bei Diesel in Rheinland-Pfalz.

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