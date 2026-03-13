Entgelte

Tarifrunde spitzt sich zu: GEW ruft zu Streik auf

Sieben Prozent mehr Gehalt und höhere Zulagen: Vor der dritten Verhandlungsrunde setzt die GEW mit einem Streikaufruf ein Zeichen.

Für nächste Woche ruft die GEW wieder zum Streik auf. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Rahmen der Tarifverhandlungen für die rund 58.000 hessischen Landesbeschäftigten hat die Bildungsgewerkschaft GEW Hessen für die kommende Woche zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Am 17. März streikten die Landesbeschäftigten im Landkreis Marburg-Biedenkopf, im Landkreis Gießen, in Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg, teilte die Gewerkschaft mit. Am 18. März seien die Beschäftigten in Frankfurt und im Landkreis Fulda aufgerufen. 

Impressum

Die dritte Verhandlungsrunde findet am 26. und 27. März in Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg) statt. Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte für diese Spitzenrunde ein konkretes Angebot angekündigt. 

Mindestens 300 Euro mehr

Die Gewerkschaften verlangen unter Verweis auf Reallohnverluste früherer Jahre und auf viele unbesetzte Stellen im öffentlichen Dienst sieben Prozent mehr Geld – mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat bekommen. Weiter fordern die Gewerkschaften, das Weihnachtsgeld auf ein Monatsgehalt zu erhöhen sowie nur ihren Mitgliedern einen Urlaubstag mehr zu gewähren. 

Hessen ist als einziges Bundesland nicht Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) und verhandelt daher eigenständig die Entgelte seiner Beschäftigten. Für den Bereich der TdL mit den 15 anderen Bundesländern wurde bereits ein Tarifabschluss erzielt. Insgesamt erhöhen sich die Entgelte dort um 5,8 Prozent in drei Schritten bis zum Jahresbeginn 2028.

