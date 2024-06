Tarifstreit im privaten Busgewerbe vor Lösung

Offenbach (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt um die privaten Busbetriebe in Hessen sind weitere Streiks der Fahrer zunächst vom Tisch. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi haben sich am Dienstag auf einen Schlichtungsvorschlag geeinigt, wie sie gemeinsam mitteilten. Details wurden zunächst nicht genannt und sollen erst nach positiven Entscheidungen der zuständigen Gremien am kommenden Freitag (7. Juni) veröffentlicht werden.

Die Gewerkschaft hatte in dem Konflikt die Fahrerinnen und Fahrer an fünf Werktagen zu Warnstreiks aufgerufen. In der Folge waren etliche Busverbindungen in Frankfurt, in kleineren Städten und auf dem Land ausgefallen. Ausgenommen waren jeweils die Busse in Kassel, Darmstadt und Wiesbaden, für deren Fahrer andere Tarifverträge gelten.